Российские врачи провели мобильную диспансеризацию сирийских детей

Российские военные провели гуманитарную акцию в сирийской провинции Алеппо. Они доставили продукты, медикаменты и теплые вещи жителям одной из деревень.

Врачи осмотрели детей и выдали лекарства; из-за холодной погоды у многих инфекции и температура. Всего помощь получили около 700 человек. Потом гуманитарный конвой отправился в соседний район.

"Эти акции проводятся регулярно, — заявил Павел Матренинский, представитель Центра по примирению враждующих сторон. — В ноябре было проведено порядка пяти. В дальнейшем мы планируем проводить эти акции не прекращая, даже, может быть, увеличивая их".

