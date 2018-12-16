В Грузии пройдет инаугурация нового президента страны

В Грузии сегодня вступит в должность новый президент Саломе Зурабишвили. Инаугурация пройдет в городе Телави на востоке страны в бывшей резиденции царя Ираклия Второго.

На церемонию приглашены около двух тысяч гостей, в том числе представители 55 государств. Оппонент Зурабишвили на выборах президента, сторонник Михаила Саакашвили Григол Вашадзе, сегодня проведет в Телави мирную акцию.

Политик не признает результаты второго тура выборов, на которых он набрал на 20 процентов меньше, чем победительница, передает телеканал "Россия 24".