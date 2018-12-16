В Страсбурге отпустили из-под стражи членов семьи террориста

В Страсбурге отпустили из-под стражи четырех членов семьи террориста, устроившего стрельбу на рождественской ярмарке. У следствия пока нет к ним претензий. Под стражей остаются три человека из окружения преступника.

Во вторник вечером 29-летний уроженец Страсбурга открыл огонь в центре города. Погибли четыре человека, пострадали 13. Преступнику удалось скрыться, он угнал такси.

Террориста искали двое суток, а затем уничтожили в ходе спецоперации. Как выяснилось, нападавший был боевиком группировки ИГИЛ (запрещена в России). Она взяла на себя ответственность за атаку в Страсбурге.

