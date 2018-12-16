Пожар в общежитии в Подмосковье: погибли два человека, пятеро пострадали

Пожар произошел в ночь на воскресенье в общежитии в подмосковном Сергиевом Посаде. Погибли два человека, пятеро пострадали, в их числе — трое детей.

Пожар был недолгим. Потушить его удалось за полчаса, однако последствия его были ужасными: один человек погиб на месте, второй — скончался в больнице. Еще пятеро, включая троих детей пострадали, сообщает "Интерфакс".