Российские хоккеисты выиграли Турнир четырех наций, в финале победив США

Сборная России по хоккею стала чемпионом юношеского Турнира четырех наций. Российские хоккеисты возрастной категории до 17-ти лет завоевали золотые медали после того, как в финале обыграли сверстников из команды США, выступавших в качестве хозяина соревнования.

Решающий поединок завершился со счетом 3:2 в пользу россиян. Основное время матча победителя не выявило – после 60 минут игры счет был равным (2:2) и судьба матча решилась в овертайме. Решающую шайбу за Россию забил Шакир Мухамадуллин. Также за Россию забивали Иван Дидковский и Дмитрий Зуган.

По итогам матча организаторы турнира признали лучшим игроком финала капитана российской сборной Василия Пономарева.