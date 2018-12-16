Бокс. Альварес завоевал чемпионский пояс WBA после нокаута Филдинга

Мексиканский боксер Сауль Альварес одержал победу над британцем Рокки Филдингом в бою за звание чемпиона мира по версии WBA во втором среднем весе. Встреча проходила в Нью-Йорке.

Бой проходил при преимуществе Альвареса. Мексиканец отправлял своего соперника в нокдаун в каждом из раундов. Кульминацией поединка стал третий раунд, в котором рефери принял решение остановить бой после четвертого нокдауна Филдинга.

В результате Альварес одержал 51-ю победу в карьере при одном поражении и двух ничьих. Данная победа принесла ему титул в третьей весовой категории. Ранее он побеждал в первом среднем, среднем и втором среднем дивизионах. Для Филдинга же данное поражение стало вторым в 29 поединках.