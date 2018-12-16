Варламов 38-ю сейвами помог "Колорадо" победить "Даллас"

Российский вратарь "Колорадо Эвеланш" Семен Варламов помог своему клубу одержать победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Даллас Старз". Голкипер из России совершил 38 сейвов при 42-х нанесенных по его воротам бросках.

Встреча завершилась со счетом 6:4 в пользу "Эвеланш". Помимо Варламова в игре отличился еще один россиянин – нападающий "Далласа" Александр Радулов, которые сделала две результативные передачи на своих партнеров. Его партнер по команде Антон Худобин отметился 17-ю сейвами при 20 бросках по его воротам и был заменен по окончании первого периода.

Отметим, что для "Старз" это поражение стало четвертым кряду в чемпионате.