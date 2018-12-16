По взрыву газа в Вологде возбуждено уголовное дело

Уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" (ч. 1 ст. 109 УК РФ) возбуждено после взрыва бытового газа в Вологде, сообщает региональный Следственный комитет. Сейчас идет проверка служб и лиц, ответственных за газоснабжение дома.

Ранее сообщалось, что в ночь на воскресенье в Вологде на улице Карла Маркса произошел взрыв бытового газа в пятиэтажном двухподъездном доме 1983 года постройки. По предварительным данным, в одной из квартир дома проводился ремонт. В результате инцидента один человек погиб — женщина скончалась по дороге в больницу. Еще шестеро получили травмы различной степени тяжести, трое из них доставлены в местную клинику для оказания помощи.

По данным управляющей компании "Фрязиново", в пострадавшем доме находится 61 квартира, зарегистрированы порядка 90 жителей. Пожара после взрыва не было, но частично разрушены потолочные перекрытия. Следователи полагают, что угроза обрушения дома сохраняется, поэтому жители были эвакуированы из здания. В Вологде сейчас минус 14 градусов, для эвакуированных жителей развернут пункт временного размещения.

Мэр Вологды Сергей Воропанов сообщил журналистам, что в доме недавно проводилась проверка инспекторами газовой службы, однако в квартиру, где произошел взрыв, им попасть не удалось.