В Москве вор унес из квартиры пенсионера 8,5 миллионов рублей

Московский пенсионер обратился в полицию в связи с кражей из его квартиры дорогих часов. Как заявил пострадавший, неизвестный вынес из дома на Большой Дмитровке пять швейцарских часов стоимостью 8 503 040 рублей.

В субботу полицейские возбудили дело о краже в особо крупном размере, пишет ТАСС.