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16 декабря 201810:32
Более 80 туристов из Хабаровска вернулись с Хайнаня домой
Более 80 туристов из Хабаровска, несколько дней ожидавших вылета на китайском острове Хайнань, вернулись домой рейсом авиакомпании "ИрАэро". Лететь пришлось через Москву.
Но для многих путешествие еще не закончилось: среди вернувшихся есть жители Владивостока. Менее часа назад они вылетели из хабаровского аэропорта домой. В то же время на Хайнане, по предварительным данным, могут оставаться еще более 80 туристов из Хабаровска.
Российские туристы не смогли покинуть китайский остров из-за долгов туроператора "Жемчужная река", напоминает телеканал "Россия 24". Точное число россиян, которые остаются сейчас на Хайнане, неизвестно. Некоторые ожидают вылета с 8 декабря.
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