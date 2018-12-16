Атака на российский биатлон: без санкций, но с нервами

Российские сборные по биатлону — и женская, и мужская — 16 декабря пробегут эстафетные гонки. Этап Кубка мира в австрийском Хохфильцене выдался скандальным из-за очередной допинговой истории и бездоказательных обвинений в адрес наших спортсменов. Как претензии австрийской стороны могут отразиться на выступлении атлетов?

К событиям в австрийском Хохфильцене приковано внимание всего спортивного мира. Отнюдь не спортивной составляющей обязан этап Кубка мира по биатлону такому вниманию. Участие биатлонистов из России до самого старта сегодняшней женской гонки преследования стояло под вопросом. Но вменяемые австрийской полицией нарушения антидопингового законодательства российскими спортсменами в период аж 2017 года не нашли под собой каких бы то ни было подтверждений.

Однако очередная совершенно неспортивная атака на спортсменов из России не прошла незамеченной. Накануне в спринте у женщин Юрлова пришла лишь третьей, парни и вовсе не попали в тройку. Гонка преследования тоже не дала повода порадоваться за российских биатлонистов.

О психологии говорят и сами спортсмены: тяжело и сложно хорошо бежать и стрелять, когда на команду так давят обстоятельства и околоспортивные дрязги.

Как уверены специалисты, атака на биатлонистов накануне стартов этапа Кубка мира — хорошо продуманная кем-то кампания. И, возможно, далеко не последняя.

Но, несмотря ни на что, в Хохфильцен приехали сотни наших болельщиков из разных уголков страны. При беспрецедентном давлении на наших спортсменов именно они — главный мотиватор для биатлонистов. Иначе и быть не может.