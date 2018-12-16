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16 декабря 201811:02

Из-за ошибки в "Фейсбук" сторонние приложения получили доступ к фото 7 млн пользователей

Dominic Lipinski/PA Images/ТАСС

Обнаружена системная ошибка, из-за которой сторонние приложения смогли получить доступ к фотографиям, размещенным в аккаунтах пользователей Facebook. Об этом говорится в сообщении, размещенном в интернет-блоге компании.

По данным компании, из-за системной ошибки в период с 13 по 25 сентября почти 1,5 тысячи сторонних приложений могли получить доступ к большему количеству фотографий, чем было разрешено их пользователями. Например, к скачанным, но неопубликованным. Инцидент мог затронуть порядка семи миллионов аккаунтов.

В настоящий момент ошибка устранена. Идет работа с приложениями для удаления с серверов фотографии пользователей, которые были затронуты указанной неполадкой.

Ранее сообщалось, что Facebook запретил с начала декабря размещать не только порнографию, но и контент с сексуальным подтекстом. Отныне запрещено размещать посты с эротическими танцами, снимки обнаженных людей, послания эротического характера и откровенными намеками.

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