ЦИК внимательно следит за легитимностью выборов в Приморье

В Приморском крае в воскресенье проходят повторные выборы губернатора. На пост претендуют четыре кандидата: Андрей Андрейченко, Олег Кожемяко, Алексей Тимченко и Роза Чемерис. По оценке ЦИК России, выборы проходят "абсолютно легитимно", пишет ТАСС.

"Выборы проходят организовано, без эксцессов", — заявил член ЦИК Евгений Шевченко.

Прозрачность процесса голосования обеспечивают наблюдатели от 11 партий. Представители движения "Голос" участвуют в работе комиссий с правом совещательного голоса.

В то же время ЦИК России получает сообщения о нарушениях на участках. После проверки обращения признаны недостоверными.

"Мы наблюдаем вбросы фейковой информации, что билборд за кандидата Олега Кожемяко висел в день тишины в 30 метрах от избирательного участка. Выехали на место, там никакого билборда нет", — пояснил Шевченко.

По словам Шевченко, ЦИК обратился в полицию для проверки сведений о подкупе избирателей во Владивостоке.

"Мы сейчас этот вопрос получили из СМИ и этот вопрос пытаемся прояснить", — сказал Шевченко.

Президент России Владимир Путин в октябре 2017 года уволил главу Приморского края Владимира Миклушевского. Выборы в сентябре 2018 года были признаны ЦИК недействительными.