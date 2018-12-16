Под Томском упал вертолет Ми-8, есть пострадавшие

Под Томском потерпел аварию вертолет Ми-8 Ельцовского авиапредприятия. По предварительным данным, в результате крушения есть пострадавшие.

Вертолет совершил жесткую посадку во время выполнения маневров в районе площадки Кедровка, завалился на бок и разрушился. На его борту находилось 22 человека, погибших нет, рассказал "Интерфаксу" источник в экстренных службах региона. Однако несколько человек в результате получили травмы.

По сообщению ТАСС, вертолет совершал рейс из села Каргасок в город Кедровый. На его борту находились 22 вахтовика и трое членов экипажа. Пострадали три человека, травмы у них нетяжелые, люди госпитализированы.