Нурмагомедов поздравил Яквинту с победой над Ли

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата россиянин Хабиб Нурмагомедов поздравил Эла Яквинту с победой над Кевином Ли в рамках турнира UFC on Fox 31. Американец взял верх над своим соотечественником решением судей.

"Поздравляю, Эл! Знаю твою силу и с нетерпением ждал твой бой!", — написал Нурмагомедов в своем личном аккаунте в Twitter.

Напомним, что свой первый титул чемпиона UFC в легком весе российский боец смешанного стиля одержал как раз над Яквинтой на турнире UFC 223. Позже Нурмагомедов защитил свой титул в бою с ирландцем Конором Макгрегором.