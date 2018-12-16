Трагедия на стадионе: отец футболиста "Штуттгарта" умер во время матча сына

В чемпионате Германии по футболу произошла трагедия. После победного матча "Штуттгарта" с "Гертой" (2:1) капитан швабского клуба Кристиан Гентнер узнал, что потерял отца. Тот смотрел игру своего сына с трибун "Мерседес-Бенц Арены". Причины смерти не уточняются.

"Штуттгарт" оплакивает смерть отца нашего капитана – Герберта Гентнера, который умер на стадионы после матча с "Гертой", — говорится в сообщении на официальном сайте клуба, которое приводит FootballHD. – Все в клубе предлагают свою поддержку и соболезнования семье Гентнер в столь трудное для нее время".

Отметим, что в матче с "Гертой" 33-летний Гентнер отметился голевой передачей. В знак солидарности с его утратой все футболисты отказались общаться с прессой после поединка. Гентнер выступает за "Штуттгарт" с 2004 года и за время выступления за "швабов" завоевал 1 титул чемпиона Бундеслиги. Также в его активе 5 матчей за сборную Германии.