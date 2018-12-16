В Ми-8 было 25 человек, число пострадавших возросло

При аварии вертолета Ми-8 в Томской области пострадали пять человек. Как сообщили ТАСС в Единой дежурно-диспетчерской службе города Кедровый, трое пострадавших доставлены в больницу.

На борту вертолета находились 22 вахтовика и три члена экипажа. Как сообщили спасатели, к катастрофе привела сломавшаяся стойка шасси.

Начато расследование авиапроисшествия. В его рамках следователи проведут осмотр места жесткой посадки Ми-8, изымут документы и проведут экспертизы.