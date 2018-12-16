Погибли четверо: момент столкновения автобуса и фуры в Красноярском крае попал на видео

Авария с участием пассажирского автобуса, ехавшего по маршруту "Красноярск — Ужур" и тяжелого грузовика произошла в субботу вечером, 15 декабря, в Красноярском крае.

В Назаровском районе на сороковом километре автодороги Ачинск — Ужур — Троицкое автобус внезапно выехал на полосу встречного движения. Произошло лобовое столкновение с фурой. Погиб 18-летний пассажир автобуса и водитель грузовика.

Позже, в больнице от полученных травм скончался водитель автобуса и его сменщик.

Из 38 пассажиров получили травмы 19 человек, девять из них были госпитализированы, трое — в тяжелом состоянии.

В настоящее время причины аварии устанавливаются. По предварительным данным, виноват был водитель автобуса, поскольку при маневрах не учел тяжелые дорожные условия.