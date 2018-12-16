"Челси" заплатит 67 млн евро за вундеркинда "Боруссии"

Лондонский "Челси" в ближайшее трансферное окно, которое откроется первого января, намерен приобрести полузащитника дортмундской "Боруссии" Кристиана Пулишича. "Аристократы" готовы заплатить за 20-летнего американца около 67 миллионов евро.

В переходе Пулишича заинтересован лично главный личный "Челси" Маурицио Сарри, сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на Daily Mail. Хавбек "шмелей", в свою очередь, также не прочь сменить клубную прописку и оказаться в английской премьер-лиге.

Действующее соглашение футболиста с "Боруссией" рассчитано до лета 2020 года, а его трансферная стоимость оценивается интернет-порталом Transfermarkt в 45 миллионов евро. В текущем сезоне он принял участие в 17-ти встречах клуба во всех турнирах, в которых стал автором трех забитых голов и двух голевых передач.