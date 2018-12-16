В Петербурге столкнулись полицейский УАЗ и легковой BMW. Видео

Накануне, 15 декабря, в Петербурге на южном участке Западного скоростного диаметра столкнулись полицейский УАЗ и легковой автомобиль.

В момент совершения ДТП машина сотрудников органов правопорядка ехала поперек скоростного шоссе со включенными проблесковыми маячками. В ее бок врезался легковой автомобиль, ехавший в левом ряду. От удара УАЗ опрокинулся.

Пострадал один человек. Его доставили в больницу, однако о тяжести полученных им травм не сообщается.