"Локомотив" согласился продать Фернандеша лидеру чемпионата Турции

Московский "Локомотив" принял предложение турецкого клуба "Истанбул Башакшехир" о продаже португальского полузащитника Мануэла Фернандеша. Представителям клубов осталось уладить детали готовящейся сделки.

Кроме того, сам Фернандеш уже обговорил с "Истанбулом" условия личного контракта, сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на Fanatik. В турецком клубе, который после 16 туров возглавляет турнирную таблицу чемпионата, видят в португальском хавбеке замену ушедшему в "Бурсаспор" бразильцу Моссоро.

Действующий контракт Фернандеша с железнодорожниками рассчитан до лета 2019 года. Его трансферная стоимость оценивается интернет-порталом Transfermarkt в 5,40 миллиона евро. Отметим, футболист не принимал участия в последних нескольких играх "Локомотива".