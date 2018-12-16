Умер академик Вячеслав Степин

Известный философ, почетный директор Института философии РАН Вячеслав Степин скончался.

Академику было 84 года.

Вячеслав Степин разработал оригинальную концепцию философии культуры, выдвинул ряд идей по социальной философии. Философская наука последних сорока лет тесно связана с его именем.

Прощание с ним пройдет в крематории на Хованском кладбище. Траурная церемония до этого – в Ритуальном зале РАН, передает РИА Новости.