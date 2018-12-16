В Приморье закрылись избирательные участки

На повторных выборах губернатора Приморья, которые проходили в воскресенье, 16 декабря, работали более 1300 избирательных участков. Все они закрылись в 20 часов местного времени (13 часов по Москве). Начался подсчет голосов.

Явка на 18 часов местного времени составила 39,57 процента. Для сравнения: в первом туре губернаторских выборов 9 сентября в крае к 18 часам пришли порядка 26,5 процента избирателей.

В течение дня на избирательных участках работали представители Общественной палаты, ЦИК и краевого избиркома. Серьезных нарушений или жалоб в процессе голосования они не фиксировали. В то же время в Общественной палате сообщили, что поступило большое количество информации о нарушениях, которая затем не подтвердилась.

Однако, как сообщает РИА Новости, одно сообщение о нарушении все же подтвердилось. Так, член Совета при президенте по правам человека Александр Брод рассказал, что полиция проверяет данные о скупке голосов у УИК на Фонтанной улице во Владивостоке. Эту информацию подтвердил председатель Общественной палаты Приморья Борис Ступницкий. По его словам, по данному факту задержан один человек, на него составлен протокол, который направлен в суд. Со своей стороны ЦИК также пытается прояснить ситуацию, заявил член комиссии Евгений Шевченко.

В повторных выборах участвуют самовыдвиженец, временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Олег Кожемяко, Роза Чемерис от партии "За женщин России", представитель Партии роста Алексей Тимченко и депутат Госдумы Андрей Андрейченко (ЛДПР).