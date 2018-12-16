Биатлонист Бабиков отстранен от выступлений на Кубке мира

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев сообщил о том, что Антон Бабиков в текущем сезоне уже не сможет выступать за сборную России в рамках Кубка мира. Ранее чемпион мира отверг предложение СБР принять участие в мужской эстафете второго этапа соревнования.

"Мы не в детском саду, где сначала отказываются, а потом нет. Если отказываются, то один раз и все, — приводит слова Драчева ТАСС. – Второй раз мы его уже приглашать на Кубок мира не будем. В этом году уж точно, а в следующем – посмотрим. Пусть выступает на Кубке IBU, если ему там лучше".

Напомним, что сам Бабиков отрицает факт отказа от выступлений на этапе Кубка мира, который проходит в австрийском Хохфильцене. Накануне он стал серебряным призером этапа Кубка IBU, который проходит в итальянском Риднау.