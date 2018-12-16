Людей убило оторвавшимся от грузовика прицепом. Видео

Два человека погибли в результате ДТП с участием грузовика и микроавтобуса в Новоусманском районе Воронежской области. По сообщению Управления МВД РФ по Воронежской области, на 41-м километре автодороги Воронеж — Тамбов у грузового автомобиля Scania самопроизвольно отсоединился прицеп, выехавший затем на полосу встречного движения. Там прицеп столкнулся с автомобилем Mercedes-Benz Vito, в котором ехали два человека.

Водитель микроавтобуса — 49-летний житель Воронежа — и его пассажирка погибли на месте. Грузовым автомобилем, который в момент ДТП ехал из Тамбова в направлении Воронежа, управлял 49-летний житель Пензенской области.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы. Выясняются обстоятельства и причины произошедшего.