Сирия: взрыв в Африне и обстрелы в Хаме

Сирийский телеканал "Эль-Маядин" сообщил о взрыве террористами автомобиля на рынке города Африн в провинции Алеппо. Сведений о погибших пока нет, пишет ТАСС.

Террористы из "Джебхат ан-Нусры" (запрещена в РФ) обстреляли поселки Сафсафия и Хирбет-Дамус в провинции Хама. Ответным огнем артиллерийских батарей сирийской правительственной армии системы залпового огня боевиков были уничтожены.

В Алеппо при обстреле со стороны террористов осколочное ранение получил мирный житель.