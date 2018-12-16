Тема:

Раскол в православном мире 1 час назад

Новости Общество

Все видео этой рубрики
16 декабря 201814:05

УПЦ: раскольники остались раскольниками, а Церковь — Церковью

EPA

Украинская православная церковь (УПЦ) назвала созданную после "объединительного съезда" структуру раскольнической. Об этом заявил замглавы отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич.

"Раскольники остались раскольниками, а Церковь осталась Церковь", — написал на свой странице Facebook Данилевич.

Данилевич высказал огорчение тем, что Константинопольский Патриархат поддерживает раскол и отметил, что созданная структура — это инородное тело.

"Объединительный собор" прошел в Киеве 15 декабря . На нем главой "новой церкви", которую назвали Православной украинской, был избран "митрополит" Епифаний (Думенко). В соборе участвовали только два представителя канонической Украинской православной церкви, которая отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ считают ничтожным каноническое значение "собора". А возможность признания Епифания в православном мире назвали "едва ли выполнимой задачей".

Ранее по теме

Сейчас

15:20

В кафе японского Саппоро прогремел взрыв

15:00

"Редакция требует крови": BBC ищет "российский след" во французских протестах

14:52

Алкоголь, газ, электричество: загадочная смерть пяти человек в Подмосковье

13:14

Биатлонист Бабиков отстранен от выступлений на Кубке мира

12:57

Умер академик Вячеслав Степин

12:01

Смертельное ДТП в Швейцарии: в автобусе были россияне

10:53

Под Томском упал вертолет Ми-8, есть пострадавшие

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

"Редакция требует крови": BBC ищет "российский след" во французских протестах

"Редакция требует крови": BBC ищет "российский след" во французских протестах

16 минут назад
Донбасс: украинские разведчики провалились, ВСУ перебросили самолеты и САУ

Донбасс: украинские разведчики провалились, ВСУ перебросили самолеты и САУ

41 минута назад
Людей убило оторвавшимся от грузовика прицепом. Видео

Людей убило оторвавшимся от грузовика прицепом. Видео

1 час назад
Порошенко сбежал с дебатов в Европарламенте

Порошенко сбежал с дебатов в Европарламенте

2 часа назад
Алкоголь, газ, электричество: загадочная смерть пяти человек в Подмосковье

Алкоголь, газ, электричество: загадочная смерть пяти человек в Подмосковье

15 минут назад
Биатлонист Бабиков отстранен от выступлений на Кубке мира

Биатлонист Бабиков отстранен от выступлений на Кубке мира

2 часа назад
Смертельное ДТП под Цюрихом: в автобусе находились россияне

Смертельное ДТП под Цюрихом: в автобусе находились россияне

2 часа назад
Нужна помощь: Зарину Ахметянову спасет операция на сердце

Нужна помощь: Зарину Ахметянову спасет операция на сердце

10.12.2018 08:30
В Ми-8 было 25 человек, число пострадавших возросло

В Ми-8 было 25 человек, число пострадавших возросло

3 часа назад
В Приморье закрылись избирательные участки

В Приморье закрылись избирательные участки

1 час назад
"Бегущая мишень": украинцы "хотели сделать Humvee, а получился велосипед"

"Бегущая мишень": украинцы "хотели сделать Humvee, а получился велосипед"

2 часа назад
СП-2: Штаты вторгаются в суверенные дела ЕС

СП-2: Штаты вторгаются в суверенные дела ЕС

2 часа назад
УПЦ: раскольники остались раскольниками, а Церковь — Церковью

УПЦ: раскольники остались раскольниками, а Церковь — Церковью

1 час назад
Трагедия на стадионе: отец футболиста "Штуттгарта" умер во время матча сына

Трагедия на стадионе: отец футболиста "Штуттгарта" умер во время матча сына

3 часа назад
Российские хоккеисты выиграли Турнир четырех наций, в финале победив США

Российские хоккеисты выиграли Турнир четырех наций, в финале победив США

7 часов назад
Популярные игры для мобильных телефонов

Популярные игры для мобильных телефонов

14.12.2018 18:32
Баста и Пелагея записали саундтрек к фильму "Т-34"

Баста и Пелагея записали саундтрек к фильму "Т-34"

14.12.2018 12:20
Древнейшей профессией оказалась не та, о которой все думали

Древнейшей профессией оказалась не та, о которой все думали

23 минуты назад
Пловец Морозов завоевал серебро чемпионата мира в Китае

Пловец Морозов завоевал серебро чемпионата мира в Китае

53 минуты назад
"Скотч давай!": пассажиры скрутили дебошира, избившего водителя маршрутки

"Скотч давай!": пассажиры скрутили дебошира, избившего водителя маршрутки

54 минуты назад
Александр Барков получил первую звезду дня от НХЛ

Александр Барков получил первую звезду дня от НХЛ

1 час назад
Главную ель страны уже срубили, ее доставят в Кремль 18-го

Главную ель страны уже срубили, ее доставят в Кремль 18-го

1 час назад
Сирия: взрыв в Африне и обстрелы в Хаме

Сирия: взрыв в Африне и обстрелы в Хаме

1 час назад
В Санкт-Петербурге можно поселиться в квартире из 58 комнат

В Санкт-Петербурге можно поселиться в квартире из 58 комнат

1 час назад
Биатлон. Россиянки заняли весь пьедестал на этапе Кубка IBU

Биатлон. Россиянки заняли весь пьедестал на этапе Кубка IBU

1 час назад
"Ильюшин" прокомментировал статью National Interest о Ил-112В и Ан-140

"Ильюшин" прокомментировал статью National Interest о Ил-112В и Ан-140

1 час назад
Умер академик Вячеслав Степин

Умер академик Вячеслав Степин

2 часа назад
В Петербурге столкнулись полицейский УАЗ и легковой BMW. Видео

В Петербурге столкнулись полицейский УАЗ и легковой BMW. Видео

2 часа назад
Что делать, если язык примерз к качелям?

Что делать, если язык примерз к качелям?

2 часа назад
Все дороги ведут в Рим: что купить в сердце Италии по цене двушки в Москве

Все дороги ведут в Рим: что купить в сердце Италии по цене двушки в Москве

3 часа назад
Погибли четверо: момент столкновения автобуса и фуры в Красноярском крае попал на видео

Погибли четверо: момент столкновения автобуса и фуры в Красноярском крае попал на видео

3 часа назад
Из-за ошибки в "Фейсбук" сторонние приложения получили доступ к фото 7 млн пользователей

Из-за ошибки в "Фейсбук" сторонние приложения получили доступ к фото 7 млн пользователей

4 часа назад
Нурмагомедов поздравил Яквинту с победой над Ли

Нурмагомедов поздравил Яквинту с победой над Ли

4 часа назад
В Москве вор унес из квартиры пенсионера 8,5 миллионов рублей

В Москве вор унес из квартиры пенсионера 8,5 миллионов рублей

4 часа назад
Атака на российский биатлон: без санкций, но с нервами

Атака на российский биатлон: без санкций, но с нервами

4 часа назад
Остров с пингвинами и морскими котиками выставили на продажу

Остров с пингвинами и морскими котиками выставили на продажу

4 часа назад
По взрыву газа в Вологде возбуждено уголовное дело

По взрыву газа в Вологде возбуждено уголовное дело

4 часа назад
Более 80 туристов из Хабаровска вернулись с Хайнаня домой

Более 80 туристов из Хабаровска вернулись с Хайнаня домой

4 часа назад
Беззубая "Гюрза": украинские катера не могут применять ракеты "Барьер"

Беззубая "Гюрза": украинские катера не могут применять ракеты "Барьер"

6 часов назад
США уничтожили сирийскую мечеть, заявив, что там прятались террористы

США уничтожили сирийскую мечеть, заявив, что там прятались террористы

15 часов назад
На какую компьютерную игру похожа ваша семейная жизнь: тест

На какую компьютерную игру похожа ваша семейная жизнь: тест

15.12.2018 10:57
Рассекречена внешность серийной Toyota Supra

Рассекречена внешность серийной Toyota Supra

14.12.2018 14:16
Власти вернут штраф за превышение скорости на 10 км/ч

Власти вернут штраф за превышение скорости на 10 км/ч

14.12.2018 12:13
Касимов: судьба уездного города

Касимов: судьба уездного города

14.12.2018 10:52