УПЦ: раскольники остались раскольниками, а Церковь — Церковью

Украинская православная церковь (УПЦ) назвала созданную после "объединительного съезда" структуру раскольнической. Об этом заявил замглавы отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич.

"Раскольники остались раскольниками, а Церковь осталась Церковь", — написал на свой странице Facebook Данилевич.

Данилевич высказал огорчение тем, что Константинопольский Патриархат поддерживает раскол и отметил, что созданная структура — это инородное тело.

"Объединительный собор" прошел в Киеве 15 декабря . На нем главой "новой церкви", которую назвали Православной украинской, был избран "митрополит" Епифаний (Думенко). В соборе участвовали только два представителя канонической Украинской православной церкви, которая отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ считают ничтожным каноническое значение "собора". А возможность признания Епифания в православном мире назвали "едва ли выполнимой задачей".