Биатлон. Россиянки заняли весь пьедестал на этапе Кубка IBU

В итальянском городе Риднау продолжается второй этап Кубка IBU по биатлону. Российские биатлонистки стали главными триумфаторами гонки преследования на 10 километров, заняв весь пьедестал почета.

Победу праздновала россиянка Анастасия Морозова, которая с тремя промахами на огневых рубежах преодолела дистанцию за 31 минуту 5,1 секунды. Следом за ней финишировала Виктория Сливко. Она проиграла Морозовой 15,7 секунды, ни разу не промахнувшись, но уступив ходом. Замкнула же пьедестал Светлана Миронова, приехав к финишу спустя 55,3 секунды после победительницы. Она допустила 3 промаха в стрельбе.

Еще ряд представительниц российского биатлона добились следующих результатов: Екатерина Мошкова стала 23-й (+3.35,1 секунды при четырех промахах), Наталья Гербулова заняла 26-ю строчку (+4.12,4 – 5), а Ирина Казакевич показала 36-й результат (+5.23,1 – 7).

Отметим, что для Морозовой это золото стала третьим в рамках текущего этапа Кубка IBU. Ранее она побеждала в спринте и одиночной смешанной эстафете.