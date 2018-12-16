Главную ель страны уже срубили, ее доставят в Кремль 18-го

В Щелковском районе срубили главную новогоднюю ель страны. Это столетнее дерево высотой 27 метров, его на автопоезде 18 декабря доставят в Кремль, а потом установят на Соборной площади и украсят игрушками.

В Кремле в 18 раз будет организован общероссийский праздник для детишек со всей страны.

На место срубленной ели будут посажены молодые деревья.

Традиция устанавливать ель на Соборной площади существует со времен Николая I. Однако дерево выбирали не такое большое, и праздник организовывался для царской семьи, передает РИА Новости.