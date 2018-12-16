"Желтые жилеты" опустили рейтинг Макрона

Акции протеста "желтых жилетов" во Франции снизили популярность президента страны Эммануэля Макрона. По данным Французского института изучения общественного мнения, рейтинг одобрения Макрона за последнее время снизился на два процентных пункта и составил 23 процента. А количество "крайне разочарованных" деятельностью президента, увеличилось на шесть процентных пунктов — до 45 процентов.

Кроме того, до нынешней недели французские граждане в большинстве своем поддерживали акции "желтых жилетов". Но после обращения Макрона к нации в минувший понедельник, 10 декабря, количество сторонников и противников протестов примерно сравнялось. Активность "желтых жилетов" также снизилась, напоминает "Интерфакс".

С другой стороны, под влиянием протестов заметно выросла популярность лидера французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Такие результаты получила социологическая служба Ifop.

Согласно данным опроса, проведенного 11-13 декабря и в котором участвовали 1125 человек старше 18 лет, если бы президентские выборы во Франции проводились в это воскресенье, большинство жителей страны отдали бы голоса за Ле Пен. Среди кандидатов, которые боролись за пост главы государства в 2017 году, глава "Национального объединения" получила самый большой прирост популярности — с 21,3 до 27 процентов.

Тем не менее Макрон, как свидетельствуют результаты исследования, все равно собрал бы больше голосов, чем в первом туре выборов 2017 года: 25 против 24 процентов соответственно, передает ТАСС.