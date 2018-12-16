Александр Барков получил первую звезду дня от НХЛ

Нападающий "Флориды Пантерз" Александр Барков признан первой звездой дня по итогам очередного игрового дня в Национальной хоккейной лиге. В минувшем матче против "Торонто Мэйпл Лифз" финский хоккеист отметился тремя заброшенными шайбами.

Его старания позволили "пантерам" в овертайме одержать победу над соперником со счетом 4:3.

Второй звездой был назван форвард Анахайм Дакс" Даниэль Спронг, ставший автором двух голов в ворота "Коламбус Блю Джекетс" (2:1, ОТ). Третьим стал нападающий "Колорадо Эвеланш" Микко Рантанен, набравший три очка (2+1) во встрече с "Даллас Старз". Игра завершилась победой "Колорадо" со счетом 6:4, а российский голкипер Семен Варламов отметился 38-ю сейвами.