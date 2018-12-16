Донбасс: украинские разведчики провалились, ВСУ перебросили самолеты и САУ

Украинские военные получили ранения при попытке приблизиться к позициям самопровозглашенной Донецкой народной республики на двух направлениях, сообщает пресс-служба Народной милиции ДНР. В сообщении уточняется, что инциденты произошли в районе населенного пункта Верхнеторецкое в зоне ответственности 92-й бригады и Светлодарска, находящегося под контролем 72-й механизированной бригады, в ночь на воскресенье. В результате ранения получили пятеро военнослужащих двух разведывательных групп.

В штабе операции Объединенных сил (ООС) сообщили, что за минувшие сутки ополченцы 12 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, один украинский военнослужащий погиб от пули снайпера, еще один получил ранение.

Пресс-служба управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской Народной Республики также сообщает, что Вооруженные силы Украины размещают артиллерийские установки вблизи линии соприкосновения в Донбассе. В числе прочей техники замечены три самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" в районе населенного пункта Тошковка. Еще две САУ "Гвоздика" расположены на территории молочно-товарной фермы в населенном пункте Видродження. В Народной милиции ДНР добавили, что украинские силовики перебросили четыре самолета Су-25 к Донецкой области — с аэродрома Мелитополь на аэродром Бердянск. Не исключено, что штурмовики будут использованы Украиной в том числе и для огневой поддержки в рамках ракетно-авиационного удара.

"Подразделения ПВО ДНР готовы уничтожить авиацию украинских силовиков на безопасной дистанции", — отмечается в сообщении.

Разведка ЛНР зафиксировала передачу с полевого склада 72-й бригады ВСУ в подразделения соединения 340 мин калибра 120 миллиметров. В ЛНР не исключают, что в ближайшее время возможна активизация минометных обстрелов на Дебальцевском направлении.