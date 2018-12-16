Пловец Морозов завоевал серебро чемпионата мира в Китае

В китайском Ханчжоу продолжается чемпионат мира по плаванию на короткой воде. Состоялся заплыв на дистанции 100 метров вольным стилем, по итогам которого российский пловец Владимир Морозов завоевал серебряную медаль. Его время составило 45,64 секунды.

Победу в дисциплине праздновал представитель США Калеб Дрессель. Он преодолел дистанцию за 45,62 секунды. Обладателем бронзовой медали стал южноафриканец Чад Ле Кло, проплывший 100 метров за 45,89 секунды.

Отметим, что еще один представитель России Владислав Гриднев показал четвертый результат (45,92).

Морозов принес 12-ю медаль сборной России на текущем мировом первенстве. Из них в активе российской команды 5 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовые медали.