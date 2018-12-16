"Скотч давай!": пассажиры скрутили дебошира, избившего водителя маршрутки

В Кемерово очевидцы задержали обезумевшего пассажира маршрутки: нетрезвый мужчина вошел в салон и без лишних разговоров накинулся с кулаками на водителя, который от неожиданности не смог дать отпор и остановил автобус.

Затем нарушитель общественного спокойствия вышел, закурил и перегородил проезжую часть, приглашая всех желающих подраться один на один. Прохожие пытались его уговорить уйти с дороги, однако тот отвечал лишь нечленораздельной грубостью.

Спустя несколько минут, которые дебошир провел бесцельно шатаясь перед остановившимися машинами, его задержали несколько мужчин. Они одновременно напали на нарушителя и скрутили, а затем связали его руки обычным скотчем.

Вскоре приехали полицейские и забрали пьяного агрессора. Во время инцидента никто серьезно не пострадал.