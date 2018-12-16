Древнейшей профессией оказалась не та, о которой все думали

Первой профессией человека стал шаманизм, пишет портал Phys.org..

Шаман в первобытном обществе выполнял множество важных функций. Он лечил, управлял погодой, колдовал на удачу, сообщает исследователь Гарвардской высшей школы искусств и наук Манвир Сингх.

Стать шаманом было непросто. Обряд инициации включал множество сложных процедур и подтверждал право шамана на магическую деятельность.

Сингх уверен, что именно инициация отличает шаманизм от прочих занятий, как-то изготовление оружие, каноэ.