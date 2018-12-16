Итальянские биатлонистки выиграли женскую эстафету в Хохфильцене, Россия – 4-я

В австрийском Хохфильцене состоялась женская эстафета в рамках второго этапа Кубка мира по биатлону. Победу в забеге одержали биатлонистки сборной Италии, которые совместными усилиями преодолели дистанцию за 1 час 10 минут 58,7 секунды, обойдясь тремя дополнительными патронами.

Вторую строчку заняли спортсменки сборной Швеции, отставание которых от победительниц составило 8,4 секунды при восьми промахах на огневом рубеже. Третье место – у француженок. Они финишировали спустя 11,8 секунды после Италии, использовав девять дополнительных патронов.

Сборная России в лице Евгении Павловой, Екатерины Юрловой-Перхт, Валерии Васнецовой и Ирины Старых стала четвертой. Отставание наших биатлонисток составило 47,2 секунды. На стрельбе россиянки допустили шесть промахов.