Алкоголь, газ, электричество: загадочная смерть пяти человек в Подмосковье

В бытовке в Домодедовском районе Московской области обнаружены тела пяти человек. По информации источника в правоохранительных органах, признаков насильственной смерти на телах нет. Еще один человек находится в реанимации.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольгу Врадий, следователи рассматривают как наиболее вероятную причину ЧП утечку газа.

Она уточнила, что погибшие люди были найдены в бытовке, расположенной рядом со строящейся гостиницей в деревне Шестово.

Со своей стороны, "Интерфакс" сообщает, что подмосковные следователи рассматривают также версию воздействия электричества, то есть люди могли погибнуть от удара током. Кроме того, не исключается отравление некачественным алкоголем.