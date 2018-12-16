Россиянин Рылов стал чемпионом мира по плаванию

Россиянин Евгений Рылов завоевал золотую медаль чемпионата мира по плаванию на короткой воде, который проходит в китайском Ханчжоу. Российский пловец первенствовал на дистанции 200 метров на спине. Его результат составил 1 минуту 47,2 секунды.

Второе время продемонстрировал американский пловец Райан Мерфи, проплывший дистанцию за 1.47,34 секунды. Замкнул пьедестал почета поляк Радослав Кавецкий, время которого равняется 1 минуте 48,25 секунды.

Таким образом, Рылов принес 13-ю медаль в копилку сборной России, которая была завоевана на чемпионате мира. Ранее в воскресенье российский пловец Владимир Морозов завоевал серебро мирового первенства на стометровке вольным стилем.