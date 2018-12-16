ВАЗ-2106 въехал под колеса несущегося самосвала — момент смертельного ДТП попал на видео

В Забайкальском крае произошла авария, когда легковой автомобиль выехал со второстепенной дороги прямо под колеса несущегося самосвала. Ошибка водителя ВАЗ-2106, не убедившегося в безопасности маневра, стоила ему жизни.

ДТП случилось еще в минувшую пятницу, 14 декабря, в Шилкинском районе на автодороге федерального значения "Амур". Легковой автомобиль превратился в груду мятого металла, его водитель умер на месте. В салоне машины на пассажирском сидении ехала женщина. В тяжелом состоянии ее доставили в местную больницу.

В свою очередь, водитель грузовика практически не пострадал.