Побег Порошенко: президент Украины испугался критики в Европарламенте

Политолог Иван Мезюхо в интервью телеканалу RT поделился мнением о скандале с участием президента Украины Петром Порошенко. В Страсбурге 11 декабря евродепутаты заслушали доклад Михаэля Галера о результатах евроинтеграции Украины. После этого были запланированы дебаты с участием Порошенко, но украинский лидер проигнорировал приглашение. Бывший украинский дипломатический работник Олег Волошин назвал отъезд Порошенко в Брюссель "бегством".

Как считает Мезюхо, Порошенко не захотел выслушивать от Европейского парламента критику своего бездействия.

"Реформы на самом деле не проводятся. Все обязательства, которые взяла Украина перед ЕС, не выполняются. Именно поэтому сейчас украинский президент больше занят поиском внешних врагов", — заявил политолог.

Более того, уверен Мезюхо, Порошенко и в будущем не захочет попадать в неудобные ситуации. При очень низком рейтинге президента среди украинцев любая критика со стороны Запада уронит престиж Порошенко еще больше.