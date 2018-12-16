В пабе японского Саппоро прогремел взрыв

В японском Саппоро в местном пабе-изакая "Морская сакура" прогремел взрыв. Инцидент произошел в воскресенье днем, сообщает общественное телевидение NHK.

По данным телеканала, взрывной волной в ресторане выбиты стекла, пострадал по меньшей мере один человек. Сведения о пострадавших уточняются. Очевидцы передают с места событий, что в результате взрыва повреждены витрины соседних магазинов и кафе.

В настоящее время на месте работают спасатели и пожарные, которые пытаются ликвидировать пожар. О причинах взрыва на данный момент не сообщается.