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16 декабря 201815:59

Топ-менеджера дочки "Газпрома" задержали в больнице за 20 минут до операции

В Санкт-Петербурге полиция задержала генерального директора "Газпром межрегионгаз Махачкала" Владимира Анастасова.

Задержание произошло в больнице, за двадцать минут до плановой операции. Операцию отменили, Анастасова в наручниках конвоировали в аэропорт, после чего доставили в Махачкалу. 

Однако Анастасов не получал никаких повесток и не находился под действием ограничительных мер.

"Газпром межрегионгаз"  не располагает информацией о предъявлении Анастасову обвинения и избрании в отношении него меры пресечения, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что мужчину задержали в аэропорту, он пытался вылететь за границу, сообщает "Интерфакс".

В ноябре в  "Газпром межрегионгаз Махачкала" проводились обыски.

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