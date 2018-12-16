Донбасс всегда готов: Порошенко затевает на востоке страны новую войну

Помимо раскола церковного, на Украине усугубляется и раскол гражданский. Между двумя частями страны после введения Петром Порошенко военного положения в десяти наименее лояльных к нему регионах. Кроме того, всех разъедает подозрение, что Порошенко затевает с Донбассом новую войну. Собственно, о том же говорят и данные разведки местного ополчения. В любом случае, Донбасс перевел свои вооруженные силы в режим полной боевой готовности, а на юге республики сформированы отряды дружинников для отражения возможной атаки.



Для военных ДНР объявлено казарменное положение. Отменены увольнения и отпуска, силы собраны в кулак. Самым опасным называют южное направление, где противник сосредоточил несколько бригад. Говорят о возможном массовом движении украинской бронетехники.

Главной целью украинского наступления называют выход к российской границе, чтоб отрезать от России ДНР. Укрепляется не только линия фронта, но и тылы.

Готовятся антидиверсионные команды. В городах ДНРвозможна активизация украинского шпионского подполья с нападениями на органы управления, с захватом важных оборонных объектов. Спецназ и воюет, и тренируется.

Военные ДНР уже давно готовятся к городским боям. Не исключена попытка штурма Донецка. Впрочем, за неделю, и даже за месяц, украинские военные Донецк не возьмут. Донецк для атакующих – западня.

Это линия фронта. Донецкий аэропорт. Командир батальона "Спарта", позывной "Воха", говорит: украинские командира заводят на передовую всё новых и новых солдат.

В аэропорту шли долгие и тяжелые бои. Здесь руины. Всё истерзано пулями, акая битва здесь шла. И никакие восстановительные работы здесь не ведутся, потому что здесь линия фронта.

В Киеве украинских солдат, воевавших в аэропорту, героизировали, называли "киборгами". Но они бежали отсюда.

"Мы видим, как противник нарушает Минские соглашения, как он обстреливает наши позиции. Провоцируют, чтоб мы делали ответный огонь. Мы военные, мы держим свои слова, мы соблюдаем Минские соглашения. Вы видите и слышите, в ответ от нас ничего не летит", — говорит "Воха".

Сейчас здесь нет ополченцев, только профессиональные военные ДНР. Жесткая дисциплина. Противник ведет войну жестокую, любыми средствами.

В Донецке постоянно идут учебные перехваты и блокирования, участвуют и военные и чекисты, и милиционеры. Чем ближе к фронту, тем внимательнее силовики.

Вторая линия обороны. Даже чай есть. Проводится дополнительный контроль автотранспорта и граждан на блокпостах. Кто-то едет очень медленно, смотрит налево, направо. Эти машины останавливаются, они подлежат досмотру, проверяются документы, спрашивается цель визита.

Сейчас очередным возможным днем украинского наступления называют 24 декабря. Донбасс всегда готов, люди пятый год живут в состоянии войны. Страха нет, есть уверенность в себе.