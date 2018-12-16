Андрей Аршавин вернулся в "Зенит" главой детского проекта

Экс-футболист санкт-петербургского "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин возвращается в родной клуб. Трехкратный чемпион России займет в клубе с берегов Невы административную должность, возглавив детский проект "Сириус".

"Проект, который я возглавлю, существует практически в каждом большом клубе. Это тренировочный лагерь, куда будут приглашаться самые талантливые ребята из всех регионов России, — поясняет Аршавин, слова которого приводит официальный сайт "Зенита". – Это будет круглогодично и при этом мы не хотим быть лишь спортивным проектом – здесь будет и культурная, образовательная составляющая".

"Именно поэтому "Зенит" и подписывает договоры с театрами, университетами. На время нахождения в нашей академии в течение двух-трех недель у детей не должен прекращаться и общеобразовательный процесс".

Контракт между Аршавиным и "сине-бело-голубыми" подписан сроком на два года. Напомним, что накануне футболист объявил о завершении своей спортивной карьеры. Это произошло сразу после окончания сезона в чемпионате Казахстана, где Аршавин выступал за "Кайрат".