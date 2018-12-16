Захарова прокомментировала откровения журналистки BBC

Журналистка британской "Би-Би-Си" призналась, что редакция требует от сотрудников любыми средствами предоставить доказательства так называемого российского вмешательства в протесты "желтых жилетов" во Франции. Попытки найти в любых мировых происшествиях российский след прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Это стало для Запада удобным, раскрученным трендом, объясняет Захарова. Раскручен он в основном в США из-за внешнеполитической конъюнктуры в этой стране, но и многие другие страны, по ее словам, пытаются за счет этого всемирного тренда, в который вложено немало денег, найти и свой интерес.

По словам Захаровой, цинизм журналистов в данном конкретном случае просто поражает: ведь "Би-Би-Си" всегда пропагандировала непредвзятый и независимый подход, профессионализм в качестве своего кредо. И все попытки России показать "мягко говоря, ангажированность" некоторых материалов встречали один и тот же ответ: не надо искать заведомого умысла в наших сюжетах — это результат настоящей работы журналистов.

"Теперь мы видим, что это за журналистская работа телерадиокорпорации "Би-Би-Си", — отметила Захарова.

При этом именно в Великобритании, по словам Захаровой, постоянно обвиняют российские СМИ, в частности, телеканалы, в пропаганде, но не предъявляют ничего по фактуре этих обвинений. У Захаровой возникает вопрос: как британские регуляторы СМИ и общественность оценивают подобную деятельность своих журналистов?

К тому же Великобритания до сих пор остается членом Евросоюза, страны которого проводят единую внешнюю политику и имеют много единых стандартов, в том числе в журналистской сфере. Как же можно заниматься такими вещами в отношении своего же соседа, на весь мир придумывая фейки относительно протестных движений во Франции, недоумевает представитель МИД: "якобы это не люди выходят на улицы, а это якобы опять рука Москвы, которая вмешалась и придумала движение "желтых жилетов", да еще и реализовала его".

Корпорация "Би-Би-Си" существует на бюджетные деньги, при этом ее сотрудники попыткой такой компиляции сюжета, попыткой найти точечные кусочки для большой картины демонстрируют "абсолютно нежурналистское поведение", подчеркнула Захарова. Хотелось бы знать, как это расценивает британская общественность, отметила представитель МИД РФ. Вопрос об этом, по ее словам, завтра же будет задан и соответствующим международным структурам — в частности, ОБСЕ.