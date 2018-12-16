Турция сообщила, что США подумывают об уходе из Сирии

Президент США Дональд Трамп обдумывает вывод американских войск из Сирии. Об это рассказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью газете "Тюркие".

По словам Чавушоглу, в беседе с президентом Турции Реджепом Эрдоганом американский лидер сказал, что "планирует выводить войска из Сирии". Подробностей беседы издание не приводит, пишет ТАСС.

Ранее спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри уверял мировую общественность, что американцы не уйдут из Сирии до ликвидации угрозы со стороны "Исламского государства" (запрещена в РФ).