Белов выиграл золотую медаль этапа Кубка мира по лыжам

В швейцарском Давосе состоялась индивидуальная гонка свободным стилем среди мужчин в рамках четвертого этапа Кубка мира по лыжам. Победителем стал российский лыжник Евгений Белов, который прошел дистанцию в 15 километров за 35 минут 52,5 секунды.

Вторую строчку занял французский спринтер Морис Манифика с отставанием в 0,9 секунды. Третьим стал представитель Норвегии Мартин Сундбю. Его отставание от Белова составило 4,5 секунды.

В десятку лучших также вошло еще два россиянина – четвертое место осталось за Денисом Спицовым, девятое – за Андреем Амельченко. Оба спортсмена финишировали спустя 7,5 и 24,7 секунды соответственно. Кроме них 21-м приехал на финиш Иван Якимушкин, отстав на 53,8 секунды.

Отметим, что первую гонку после травмы провел Сергей Устюгов. Он показал 25-й результат (+1.00,3). Россиянин восстанавливался после операции, которая была проведена на пальце после перелома на одном из предсезонных сборов.