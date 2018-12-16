Выборы в Приморье: лидирует Кожемяко

Врио главы Приморского края Олег Кожемяко лидирует на выборах губернатора региона, следует из данных, размещенных на сайте Центризбиркома.

По последним данным, Кожемяко набирает 60,13% голосов (подсчитаны 50,6% протоколов на территориальных избирательных комиссиях).

На втором месте по количеству голосов — кандидат от ЛДПР Андрей Андрейченко. У него 26,09%. На третьем — Алексей Тимченко от "Партии Роста". За него свои голоса отдали 5,41% избирателей. Кандидат от "Женщин России" Роза Чемерис пока не преодолевает пятипроцентный барьер (3,94% голосов).

В воскресенье в Приморском крае прошли повторные выборы губернатора региона. Явка на выборах превысила сентябрьскую и составила порядка 40%. Избирательные участки уже закрыты, идет подсчет голосов. Нарушений во время выборов не зафиксировано.