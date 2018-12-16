Епифаний не хочет ничего решать без томоса

До получения томоса "новая церковь" Украины не будет принимать важных решений, заявил "митрополит" Епифаний Думенко.

Томос оформит "церковь" юридически, после чего будет формироваться ее структура. Кафедральным собором станет Михайловский Златоверхий собор в Киеве. Хотя есть желание сделать кафедральным собором единой УПЦ храм Софии Киевской.

Томос об автокефалии киевские власти надеются получить в январе. В Киеве 15 декабря на "объединительном соборе" главой "новой церкви" избрали Думенко.

Каноническое значение "собрания" в Киеве РПЦ назвала ничтожным, и вряд ли Епифания признают в православном мире, передает РИА Новости.