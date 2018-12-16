Взрыв в Саппоро: паб обрушился, ранены более 20 человек

В результате взрыва, который прогремел в воскресенье, 16 декабря, в пабе-изакая "Морская сакура" в японском Саппоро, пострадали более 20 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на СМИ страны.

Раненых оперативно доставили в больницу, по сообщениям местной полиции, все они в сознании.

Прибывшие по срочному вызову пожарные оперативно ликвидировали возгорание, однако здание паба спасти не удалось – оно практически полностью выгорело и обрушилось. Повреждения получили витрины соседних магазинов и кафе. О причинах взрыва пока ничего не сообщается.